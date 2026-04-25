● ドジャース 4 − 6 カブス ○＜現地時間4月24日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に「1番・指名打者」でフル出場。四球での出塁はあったものの3打数無安打3三振に倒れ、3試合連続の無安打となった。チームは4点リードを守れず逆転負け。この日試合のなかったパドレスに抜かれ地区2位に後退した。初回の第1打席はカブス先発・タイヨンの前に空振り三振。こ