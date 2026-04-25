Photo: 三浦一紀 2026年3月26日の記事を編集して再掲載しています。蒸れ蒸れからの解放。仕事にしろ趣味のゲームにしろ、長時間デスクに向き合うなら作業環境をアップグレードしたくなるところ。「少しでも身体を楽にしたい、効率を上げたい」と、思い切って高機能なゲーミングチェアを相棒に選んだ人も少なくないはず。たしかにゲーミングチェアは、普通のイスに比べれば、ワンランクもツー