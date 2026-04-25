ボートレース尼崎の「デイリースポーツ杯争奪第３７回ささはら賞競走」が２５日に開幕した。地元の登みひ果（２６＝兵庫）は初日５Ｒに絶好枠で臨むもベテラン・丸尾義孝の差しに屈して２着。「１Ｍのターンは少し漏らした。それに丸尾さんが思ったよりも早く隣にいて振り切れなかった」と唇を噛む。今節が使用２節目となる相棒２７号機は「足自自体はそこまで悪くないけど手前が少し甘い。つながりの部分はもう少しですね。