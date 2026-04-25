サイコムは4月24日、発表されたばかりの最新プロセッサ「Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」をCPUラインナップに追加し、同日発売を開始した。対象モデルではBTOカスタマイズでも選択できるようになる。サイコム、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載PCを受注開始 - BTOでも選べるように強力なZen5アーキテクチャのCPUダイを2つ搭載して16コア32スレッドでの動作に対応し、両方にAMD 3D V-Cacheを組み合わせたことで最大192MBものL3キ