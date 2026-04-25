ドジャース―カブス戦米大リーグ・カブスは24日（日本時間25日）、敵地ドジャース戦に臨み、6-4で勝利した。これで破竹の10連勝。「5番・右翼」で出場の鈴木誠也外野手は4打数無安打だったものの“ホームランキャッチ”に成功するなど貢献。ドジャースは9回に守護神として期待されるタナー・スコット投手が痛恨の勝ち越し2ランを浴び、「1番・DH」の大谷翔平も3打数無安打3三振と結果が出なかった。カブスが4点ビハインドを終