服を新調するなら、まわりからも褒められそうなおしゃれなアイテムを選びたいところ。今回は、【ZARA（ザラ）】で販売中の「刺繍トップス」に注目。一枚で着映えを狙えるものや、ほどよく華やかなものなど、気になるデザインをピックアップしました。洗練された雰囲気で、思わず手に取りたくなりそうなラインナップをご紹介します。 コーデの主役になるチェック柄シャツ 【ZARA】「刺繍チェックシャツ」\3,590（税