記事ポイント医療従事者向け無料Zoomセミナー「抗疲労∞抗老化トータルリペアプロジェクト」を開催開催は2026年5月24日(日)10:00〜12:00、定員1,000人、配布用PDFテキストは1,500円税込抗疲労と抗老化の共通メカニズムや修復エネルギーの考え方を学べる内容医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者に向けた無料オンラインセミナーの開催情報。2026年5月24日(日)の朝10時から、渡辺 恭良先生が登壇する2時間のプログラムです。