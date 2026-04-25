フランスの運転免許証や身分証明証などの発行を担っている政府機関「Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)」がサイバー攻撃の被害に遭い、1170万件の個人情報を盗み出されたことが明らかになりました。すでに犯人と思われる人物がダークウェブで情報を販売しています。Incident de sécurité relatif au portail ants.gouv.fr - France Titres (ANTS)https://ants.gouv.fr/toute-l-actualite/incident