記事ポイントトラヴィス・ペイン氏が主催・審査を務めるダンスコンテストを横浜で開催優勝チームには賞金50万円とロサンゼルス招待を用意世界的ダンサーや豪華ゲストが集う無料観覧イベントマイケル・ジャクソン作品の振付や演出で知られるトラヴィス・ペイン氏が、自ら主催・審査を務めるダンスコンテストを横浜で開催。レッドカーペットを歩いてステージへ向かう華やかな演出と、世界へつながる特典を備えた特別な舞台です。