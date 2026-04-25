記事ポイント鈴木茂による大瀧詠一楽曲ライブ第10弾を2026年9月6日に開催会場はヒューリックホール東京、前売チケットは10,000円税込＋1ドリンクデビュー40周年の渡辺満里奈がスペシャルゲストとして出演鈴木茂さんが大瀧詠一さんの名曲を唄うライブシリーズ第10弾「鈴木茂☆大瀧詠一を唄う! Vol.10」が、2026年9月6日にヒューリックホール東京で開催されます。ナイアガラ・サウンドの系譜を現在へつなぐ記念公演。デビュー40周年