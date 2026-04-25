記事ポイントTDIとBlueMemeが資本業務提携契約を締結ローコード、生成AI、量子AIの3領域で協業を推進レガシーマイグレーションやバイオインフォマティクス分野の新規事業にも着手TDIとBlueMemeが、資本業務提携契約を締結。ローコード開発の拡大に加え、生成AIを活用したレガシーマイグレーション、量子AIによるバイオインフォマティクス領域への新規投資を共同で進める方針です。 TDI「BlueMeme」資本業務提携 提