俳優・佐々木蔵之介（58）が25日、京都・東映太秦映画村で主演映画「幕末ヒポクラテスたち」（5月8日公開、監督緒方明）のトークイベントを行った。東映京都撮影所を始め、全編京都で撮影したといい、佐々木は「子どものころ、この映画村によく行ってましたし、大学の時も撮影スタッフさんの自主映画にも参加したりとか…。そして、今、この場に立っているのが不思議」などと夢見心地で話した。同作は京都の医学生たちを描い