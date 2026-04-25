岡山市中区の曹源寺で、境内に広がる風景と一体になった作品群を楽しめる美術展が始まりました。 【写真を見る】新緑広がる曹源寺で風景と一体になった作品を楽しめる美術展がはじまる【岡山】 苔むした庭の石の上にたたずむ彫刻作品が境内の風景に溶け込んでいます。新緑が広がる曹源寺のあちこちで、21人による作品が出迎えます。 今回のテーマは「無心」。作為や意図を超えた所に生まれる禅の精神にも通ずる「美」を感