俳優・一ノ瀬颯が２５日、５年にわたってレギュラーを務めたＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）を涙で卒業した。最後のあいさつでは「家族でしかない」というブランチファミリーへの感謝を語り、目を真っ赤に腫らした。２０２１年４月から出演してきた一ノ瀬は、午後に放送された「トレンド部」のコーナーで卒業を発表。藤森慎吾、「ニッチェ」の２人と軽井沢でロケした様子が放送され、冒頭で一ノ瀬は「本日、一ノ