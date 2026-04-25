◆米大リーグドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手が、同点に追いつかれた８回にスーパープレーを見せた。３番手右腕トライネンが先頭ブレグマンに同点ソロを被弾し、なおも１死一塁の場面。バレステロスの左中間への二塁打コースの打球で、一塁走者のハップは一気に三塁ベースを回って、本塁へ。ここでパヘスからの送球を受けた遊撃の