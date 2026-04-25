◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２５日・熊本）ソフトバンクの先発・上沢直之投手が２回に４失点した。初回は三者凡退と見事な立ち上がりを見せたが、２回は２死一、二塁で佐藤を迎えると、初球の１４４キロを捉えられ、打球は右翼スタンドへ。３ランで先制を許すと、その後も小川に中前打と盗塁を許して２死二塁。続く藤原に右翼線へ適時二塁打を運ばれて４失点となった。