京都１１Ｒ・天王山ステークス・馬トク激走馬＝ヒルノドゴール１月の門松ステークス（３勝クラス）で武豊騎手が今年の初勝利を挙げたアニマルキングダム産駒。中団から進め、直線外から上がり最速３５秒１の末脚で２着馬を３／４馬身差できっちりと差し切った。名手は「すごくスムーズ。外めの枠も良かったし、京都はいいですね」とコメントした。これまで４勝は全て京都。今回得意な舞台に替わるのは、大きなプラスとなる。４