◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２５日・甲子園）広島のドラフト１位・平川蓮外野手がスタメンから外れた。「右肩肩鎖関節損傷」で出場選手登録を抹消されていた期間を除けば、初めて。出場８試合は全て「１番・中堅」で起用されてきたが、打率１割６分７厘と苦戦している。直近の３試合は１３打数１安打で７三振。１番には、今季初めて秋山翔吾外野手が入った。広島のスタメンは以下１（左）秋山２（中）大盛３（遊）小園４