◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２５日・熊本）ロッテ・佐藤都志也捕手が今季１号３ランを放った。０―０の２回２死一、二塁の好機で上沢の初球の直球を完璧に捉え、右翼席にたたき込んだ。試合前まで打率１割２分５厘。不振にあえいでいたが、今季２０戦目で待望のアーチを描いた。「積極的に打ちにいくことができました。なんとか先制することができてよかったです」と汗を拭った。