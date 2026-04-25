◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強）楽天・三木肇監督（４９）が２５日、田中千晴投手（２５）の抹消理由について語った。田中千は前日２４日に出場選手登録を抹消された。今季はここまでリリーフとして１１試合に登板して０勝２敗、防御率３・００。開幕から好救援を続けてきたが、直近の２登板ではいずれも失点し、負け投手となっていた。三木監督は「彼の力で勝てた試合もたくさんあったし、すごく１軍で