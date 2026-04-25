元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が25日、自身のインスタグラムを更新。妻・お笑いトリオ・森三中の大島美幸（46）との24年前の写真をアップした。【写真】「面白い写真が」24年前の妻・大島美幸との写真を公開した鈴木おさむ氏鈴木氏は「本日2026年4月25日、私、鈴木おさむは54回目の誕生日を迎えることができました。ありがとうございます。」と伝えた。そして「最近、写真を整理していたら、面白い写真が出てきました。僕と