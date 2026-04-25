◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権第2日（2026年4月24日米テキサス州メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）今季メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、59位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は5バーディー、2ボギーの69で回り、通算2アンダーで22位に浮上した。最終18番、1メートルのパーパットを沈めた原はほっとしたように頬を緩めた。「久しぶりにアンダーを出せた。思うシ