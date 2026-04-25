◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２５日・横浜）両軍のメンバーが発表され、巨人はキャベッジが４月３日・ＤｅＮＡ戦以来１６試合ぶりの１番に入った。松本が移籍後初の３番。ベテラン・坂本は２試合連続「６番・三塁」で出場する。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・左翼キャベッジ２番・二塁浦田３番・中堅松本４番・一塁ダルベック５番・捕手岸田６番・三塁坂本７番・右翼平山８番・