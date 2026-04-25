◇パ・リーグオリックス ― 日本ハム（2026年4月25日京セラドーム）オリックスが春季キャンプを行っている宮崎市の清山知憲市長らが京セラドームを表敬訪問した。24日と25日の日本ハム戦は「キャンプ地みやざきシリーズ」として開催されている。一行は馬殿太郎代表取締役社長ら球団首脳に特産のメロン、野菜などを贈呈。チームは24日の勝利で本拠・京セラドームでの連勝記録を球団新記録の「9」に伸ばすなどパ・リーグ首