1936年、ニュルンベルクでのナチス党大会でヒトラーの演説を聴く兵士たち/Bettmann Archive/Getty Images via CNN Newsource（CNN）先祖がナチスの正式な党員だったかどうかを調べられる新たな検索エンジンが、今月初めに公開されて以来、数百万回アクセスされている。この大規模なデータベースは、ドイツ紙ツァイトが、「誤った羞恥（しゅうち）心から生まれた沈黙に終止符を打つ」ことを目的に公開したものだ。この取り組みはド