お笑いコンビ「ジョックロック」が25日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に新レギュラーとして出演。さっそく“洗礼”を受けた。番組の冒頭、トミーズ雅（66）が「新しいレギュラーでございます」とジョックロックを紹介。「カベポスターの代わりやで？」と、東京進出のために卒業した前レギュラーのコンビを挙げ、ゆうじろー（28）と、福本ユウショウ（38）を困惑させた。同番組は、レギュラー出演