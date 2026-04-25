児童手当の拡充や所得制限の撤廃、保育料や高校授業料など教育費の無償化など子育て世帯への支援が広がっています。 以前の子育てと比べて、「子育てしやすい環境が充実している」と感じる人もいるかもしれませんが、日本の出生率は減少し続けています。金銭的な理由から、子どもを諦める人もいるほどです。 本記事では、昭和や平成の子育てと令和の子育てで、かかるお金がどれくらい違うのかを比較、子育てにかかる