「レンタカーの返却時、飛び石のキズがあるからと修理代を8万8000円請求された」という投稿がSNSで話題になりました。原則として、利用者がレンタカーを傷つけてしまった場合、「現状復帰」として修理代を負担する必要があります。 しかし、「他車の飛び石」は利用者には避けようのない「不可抗力でついた傷」なのに、どうして修理費が発生するのかと疑問に思う人もいるのではないでしょうか。 自分に過