◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(25日、横浜スタジアム)巨人のスタメンが発表されました。前回24日のDeNA戦でソロホームランを放ったキャベッジ選手が「1番・レフト」で出場、前日スタメンから外れた松本剛選手は「3番・センター」、平山功太選手は「7番・ライト」、小濱佑斗選手は「8番・ショート」で出場します。捕手は岸田行倫選手が4試合ぶりにスタメン出場。先発のマタ投手は前回の18日のヤクルト戦では6回を投げ、1失点の好