◇MLB ドジャース-カブス(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが試合終盤、逆転のピンチを守備陣の好プレーでしのぎました。1点リードの8回、ブレーク・トライネン投手が同点弾を浴びると、さらに1アウト1塁からセンターへ2ベースを打たれます。この打球で1塁ランナーが一気にホームへ。しかしドジャースはセンターのアンディ・パヘス選手がランニングスローでボールを返球すると、ショートのキム・ヘソン選手もホーム