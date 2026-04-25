◇ナ・リーグドジャース−カブス（2026年4月24日ロサンゼルス）ドジャースのブレーク・トライネン投手（37）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に8回から登板。いきなり本塁打を浴び、試合を振り出しに戻された。4−3の8回、3番手でマウンドに上がったが、先頭・ブレグマンに1ストライクからの2球目、外角スライダーを左中間スタンドに運ばれ、あっという間に同点に追いつかれた。その後、1死一塁からバレスト