「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は七回の第４打席でＡＢＳチャレンジにより見逃し三振に倒れた。１試合３三振は今季初となった。左腕・ロリソンとの対戦。初球の外角スライダーを冷静に見極め、２球目の浮いたカーブにスイングをかけるもミスショットとなってファウルに。３球目の外角フォーシームはバットの先に当たってファウルとなり、バットが折れてベンチ前で交換した。４球