◇ナ・リーグカブス―ドジャース（2026年4月24日ロサンゼルス）カブスが守備でつくったリズムを攻撃へとつなげた。0―4の劣勢から3点を返した直後の7回。2番手・ロリソンが先頭のパヘスに右翼線への打球を許したが、右翼手・鈴木が無駄な動きなく、クッションボールを処理。素早く中継の二塁手・ホーナーへと送球すると、ホーナーは三塁へワンバウンドのストライク送球。パヘスを三塁タッチアウトにして、ピンチの芽を摘