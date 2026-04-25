「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースが七回に１点差に迫られた。スワンソンを中飛に打ち取ったかに思われたが、中堅のパヘズが痛恨のキャッチミス。記録は２点三塁打となったが、思わず外野でぼうぜんの表情を浮かべた。この回、シーハンが続投して１死から安打を許して降板。ベシアにスイッチしたが、２死からクロウアームストロングを四球で歩かせてしまった。ここでスワンソンには左中間へ痛烈な