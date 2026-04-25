将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われている。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する注目のシリーズ。1日目の昼食休憩では、両者が選んだ青森ならではの絶品「勝負メシ」が話題を呼んだが、藤井名人の注文したメニューに思わぬ“強敵”が潜んでおり、ファンを騒然とさせる一幕があった。【映像】結構デカいぞ…存在