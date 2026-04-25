極楽とんぼの山本圭壱（58）が25日までにブログを更新。長女、にこりちゃんの近影を公開した。山本は「3日間ほど家をあけまして未姫さんにこりさんと会っておりませんでした」と明かした。続けて「すると昨日未姫さんから送られてきた写真のにこりさんはどうやら変顔がご自分のブームらしくふざけてばっかりでございます」妻で元AKB48のタレント西野未姫（27）から送られた、にこりちゃんの写真を公開した。にこりちゃんは大