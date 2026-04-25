「最近、集中力が続かなくなった」「若い頃に比べて頭の回転が遅い」……。そんな風に年齢による衰えを感じてはいませんか？しかし、最新の認知科学の視点に立てば、仕事に必要な「深い集中力」は、むしろ加齢とともに磨かれていくものだといえます。米国の金融業界で管理職（ヴァイスプレジデント等）を務め、激務の傍らハーバード大学のエクステンション・スクールで認知神経科学を学んだエグゼクティブコーチの吉川ゆり氏によ