ミュージシャン・俳優のGACKTさんが4月25日、自身のＸを更新。ソロデビュー27周年を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 GACKT 】ソロデビュー27周年を報告「何かに突出したものを持ってたわけじゃない」「ただ諦めなかっただけその上で本当に運が良かっただけ」GACKTさんは「4月25日。デビューから27年だそうだ。ここまで来られたのは、間違いなく支えてくれたみんなのおかげだ。」と投稿。 自身のこれまで