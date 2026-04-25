お笑い芸人・鉄拳（53）が24日、自身のインスタグラムを更新。義母が用意してくれたという、旬の食材“たけのこ尽くし”の手料理の数々を披露した。【写真】「すごーい」「お料理上手ですね」義母の“たけのこ尽くし”の手料理が並ぶ食卓ショット披露の鉄拳普段は、得意のイラストを用いての近況報告が定着しているが、この日は写真を投稿。「お義父さんのご実家から、タケノコがたくさん来たようで、お義母さんがタケノコづく