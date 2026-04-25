◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強）楽天は２５日、西武戦のスタメンを発表した。１軍に昇格したカーソン・マッカスカー外野手がスタメン出場。期待の助っ人のバットに期待がかかる。先発マウンドはホセ・ウレーニャ投手。安定した投球を続けているウレーニャの投球に注目が集まる。この日は三木肇監督の４９歳の誕生日。指揮官の節目を白星で彩っていく。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼