◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２５日・横浜スタジアム）巨人・石塚裕惺内野手が「下半身のコンディション不良」に見舞われた。試合前練習の開始時には姿を現していたが、序盤のシートノック中にトレーナーとベンチ裏へ。その後はグラウンドで練習を行わず、橋上オフェンスチーフコーチは「下半身のコンディション不良があるので。自覚症状があって、思っていたよりも動けないということなので」と説明した。２２日