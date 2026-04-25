【モデルプレス＝2026/04/25】お笑いタレントのイモトアヤコが4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。各々でトッピングを楽しむ食卓を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「イッテQ」40歳タレント「素敵なアイデア」各々トッピングのタコライス◆イモトアヤコ、各々トッピングのタコライス披露イモトは「各々タコライス」と記し、白米が盛られた皿の周りに、レタス、トマト、きゅうり、チーズ、そしてタコスミートがそれぞ