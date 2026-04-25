【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの神田うのが4月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】51歳美人タレント「画期的」ワンパンで作ったピーマンの肉詰め公開◆神田うの、ワンパンで作る簡単料理公開神田は「インスタで流れてきたワンパンで作る簡単お料理作ってみたよー」とつづり、フライパン1つで調理する様子を動画で投稿。ひき肉などの材料をフライパンの中で直接こねて広