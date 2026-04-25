九州南部では26日未明から夜のはじめごろにかけて、落雷や激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。 日本の南にある低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため種子島・屋久島地方では26日未明から昼前にかけて、薩摩、大隅地方では26日未明から夕方にかけて局地的に積乱雲が発達し落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨が降るおそれがあります。 気象台は発達した積