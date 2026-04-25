【モデルプレス＝2026/04/25】8月31日、ME:I（ミーアイ）の公式Instagramが更新された。TSUZUMI（海老原鼓）と、7人組クリエイティブガールグループ・Ettone（エトネ）のshion（茂木詩音）の2ショットに反響が寄せられている。【写真】ME:Iメンバー「日プ女子」練習生との平成プリ公開「垢抜けすごい」◆TSUZUMI（海老原鼓）＆ shion（茂木詩音）の2ショット公開2023年に開催されたサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPA