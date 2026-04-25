１９日、武夷山市興田鎮の高規格水田で再生稲の苗を植え付ける農家の人。（ドローンから、武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山4月25日】春の耕作期を迎えた中国福建省武夷山市で、農家の人々が田植え機を運転し、再生二期作用の稲を植え付けた。収穫後に残る切り株も育て、再度刈り取る稲作モデルを実施している。１９日、武夷山市興田鎮の高規格水田で再生稲の苗を植え付ける農家の人。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）