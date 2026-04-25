◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーヤクルト(25日、バンテリンドーム)前日劇的サヨナラ勝利をあげた中日。ヤクルトとの2戦目のスタメンを発表しました。前回からは野手においてはキャッチャーのみ入れ替え。石伊雄太選手を起用しました。さらに打順も一部入れ替え、「2番・キャッチャー」で石伊選手、「8番・セカンド」で板山祐太郎選手を起用しています。先発投手は大野雄大投手。ここまで3登板で防御率2.84としており、チームに勝利を