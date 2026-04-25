25日未明、千葉県我孫子市の路上で、千葉県警の交通課の警察官が酒を飲んでバイクを運転したとして、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、千葉県警松戸警察署の交通課に所属する佐々木駿容疑者（28）です。警察によりますと、25日午前1時半ごろ、我孫子市の路上で佐々木容疑者が運転するバイクが敷地内に駐車していた車にぶつかる事故があり、その場の呼気検査で基準値以上のアルコールが検