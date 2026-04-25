台湾プロ野球・富邦ガーディアンズのチアリーダーで大人気の秀秀子（エミリー・31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。“へそ出し”バイク女子コーデでショットを投稿した。第6回WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュンら日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。そして36人から選抜された12