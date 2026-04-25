◇セ・リーグDeNA・石田裕―巨人・井上（横浜）中日・高橋宏―ヤクルト・奥川（バンテリンドームナゴヤ）阪神・大竹―広島・栗林（甲子園）◇パ・リーグ楽天・早川―西武・平良（楽天モバイル最強パーク宮城）オリックス・九里―日本ハム・有原（京セラドーム大阪）ソフトバンク・前田悠―ロッテ・田中（平和リース）